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İşte, uzman çavuşu şehit eden PKK'lı teröristlerin fotokapan görüntüsü

MAÇKA (Trabzon),() - TRABZON'un Maçka İlçesi'nin kırsal kesiminde önceki gün Jandarma Uzman Çavuş Osman Gazi Çetingöz’ün şehit olduğu çatışmanın ardından kaçan ve bölgedeki foto kapanlarla kimlikleri tespit edilen 4 PKK'lı teröristi...

İşte, uzman çavuşu şehit eden PKK'lı teröristlerin fotokapan görüntüsü

MAÇKA (Trabzon),() - TRABZON'un Maçka İlçesi'nin kırsal kesiminde önceki gün Jandarma Uzman Çavuş Osman Gazi Çetingöz’ün şehit olduğu çatışmanın ardından kaçan ve bölgedeki foto kapanlarla kimlikleri tespit edilen 4 PKK'lı teröristi yakalamak için başlatılan operasyonlar, aralıksız sürüyor.
Giresun Jandarma Komutanlığı Komando ekipleri ile Trabzon Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, yoğun sisin etkili olduğu Karaağaç Yaylası’nda arama - tarama  çalışmalarına, ara vermeden devam ediyor. Teröristlerin bölgede olası geçiş güzergâhlarında da timler hazır bekletiliyor.
Zırhlı araçların da desteğiyle süren arama çalışmalarında bölgede bazı resmi kurumlar, turistik mekânlar ve inşaat şantiyeleri önünde güvenlik önlemleri alındı. Karaağaç Yaylası yol güzergâhında kontrol noktaları oluşturan ekipler araçların ve vatandaşların geçişine izin vermiyor. Bölgede yoğun sis olması nedeniyle helikopter ve insansız hava araçları da kullanılamıyor.
Maçka İlçe Jandarma Komutanlığı'nda oluşturulan merkezden yönetilen operasyonlarda ekiplerin mühimmat ve erzak ihtiyaçları da buradan karşılanıyor. İlçede etkili olan sisin azalması halinde araziye takviye timlerin de sevkedileceği belirtildi.
TERÖRİSTLER FOTO KAPAN GÖRÜNTÜLEDİ
Bu arada uzman çavuşu şehit eden teröristler, Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgede yaban hayvanlarının varlığını tespit amacıyla araziye daha önce kurulan foto kapanlar tarafından görüntüledi. Görüntülerde teröristlerin ellerinde silahlar, çanta ve malzemeleri ile ormanlık alanda yürüdükleri gözlendi.

FOTOĞRAFLI

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