İstasyonda kamyonun çarptığı TIR şoförü öldü

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, yürürken kamyonun altında kalan TIR şoförü Yaşar Canay (65), hayatını kaybetti.Kaza, sabah saatlerinde Derince Deniz Mahallesi Liman Yolu Caddesi üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. TIR'ının yanına gitmeye çalışan şoför Yaşar Canay’a, istasyondan geçen Y.K. yönetimindeki 41 R 9406 plakalı kamyon çarptı. Canay, kamyonun altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Canay kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yaşar Canay, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Evli, 3 çocuk babası Yaşar Canay'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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