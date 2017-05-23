İstanbul’dan kaçırılan 7 turist, Kırklareli’de polisin operasyonuyla kurtarıldı

KIRKLARELİ, () - İSTANBUL’dan kaçılan Kuveyt, İran ve Afganistan uyruklu 7 turist, götürüldükleri Kırklareli’de tutuldukları bağ evinde polisin operasyonuyla kurtarıldı. Turistlerin serbest bırakılması için 100 bin dolar fidye isteyen 3 Afgan uyruklu şüpheli tabancalarıyla birlikte yakalandı.

İran sınırından turist olarak Türkiye’ye giren Kuveyt, İran ve Afganistan uyruklu 7 kişi, geçen 21 Mayıs günü İstanbul’da- 3 Afgan uyruklu tarafından kaçırıldı. Kaçırdıklarının yakınlarından 100 bin dolar fidye isteyen şüphelilerin, Kırklareli’nde saklandığı bilgisi üzerine Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Turistlerin Dereköy yolundaki bir bağ evinde gizlendiğinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri bağ evine geldiğinde, 3 şüpheli Afgan kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 1 kilometre süren kovalamacının ardından şüpheliler tabancalarıyla birlikte yakalandı. Rehin tutulan turistler ise pasaportları olmadığı için, sağlık kontrolünün ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Olayla ilgili 1 Türk uyruklu şüphelinin arandığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.