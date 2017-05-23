İstanbul’dan kaçırılan 7 turist, Kırklareli’de polisin operasyonuyla kurtarıldı - fotoğraflar
23 Mayıs 2017 Salı 16:06
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