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İstanbul Valiliği'nden "1 Mayıs" açıklaması

  - 26 bin 174 personelimiz kutlamalarda görev alacaktır - Metro, metrobüs ve marmaray gibi ulaşım araçları ile halkımızın yoğun olarak kullandığı güzergahlarda güvenlik ve trafik tedbirleri alınması öngörülmüştür. Haber:...

İstanbul Valiliği'nden "1 Mayıs" açıklaması

 

- 26 bin 174 personelimiz kutlamalarda görev alacaktır

- Metro, metrobüs ve marmaray gibi ulaşım araçları ile halkımızın yoğun olarak kullandığı güzergahlarda güvenlik ve trafik tedbirleri alınması öngörülmüştür.

Haber: Gülseli KENARLI - İstanbul  
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü önlemleriyle ilgili açıklama  yaptı. Yapılan yazılı açıklamada kutlamaların yapılacağı Maltepe miting alanı ve İstanbul genelinde her türlü tedbir en üst düzeyde planlandığı belirtildi. 
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de kutlanacaktır. Maltepe Miting Alanı’nda gerçekleştirilecek olan kutlamaların huzur ve barış içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik olarak miting alanında ve il genelinde her türlü tedbir en üst düzeyde planlanmış; metro, metrobüs ve marmaray gibi ulaşım araçları ile halkımızın yoğun olarak kullandığı güzergahlarda güvenlik ve trafik tedbirleri alınması öngörülmüştür. Bu kapsamda 26 bin 174 personelimiz bayram kutlamalarında görev alacaktır. Miting öncesi, sırası ve sonrasında ulaşıma kapatılacak yollar ile kullanılabilecek alternatif güzergâhlar ayrıca duyurulacaktır. Vatandaşlarımızdan alınan tedbirlerin uygulanması esnasında kurallara riayet etmeleri ve herhangi bir tahrik ve taşkınlığa prim vermemelerini rica ediyor, işçi ve emekçi kardeşlerimizin  1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz."

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