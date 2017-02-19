İstanbul Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu satıcılarına büyük darbe

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu yapıldı. Gözaltına alınan 65 şüpheliden 62'si tutuklandı.

SORUŞTURMAYI GAZİOSMANPAŞA CUMHRİYET BAŞSAVCILIĞI YÜRÜTÜYOR



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nca yapılan yazılı açıklamada, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuştucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Gaziosmanpaşa Sarıgöl, Bursa ve Karadeniz Mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik 31 Ocak ve 11 Şubat 2017 tarihleri arasında operasyonlar yapıldığı belirtildi.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU VE DİĞER MALZEMELER



Yapılan operasyonlarda, 4 kilo 957 gr sentetik kannabinoid maddesi, 30 kilo 98,4 gr esrar maddesi, 10 adet ecstasy tablet, 256 gr uyuştucu olduğu değerlendirilen madde, çok sayıda uyuşturucu paketlemede kullanılan kilitli poşet, 3 adet hassas terazi, 4 adet tabaca ve 88 adet fişek, 2 adet pompalı av tüfeği, 27 adet kartuş, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 640 TL para , 100 TL sahte para ve 1 adet sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi.

62 KİŞİ TUTUKLANDI



Operasyonda örgüt yöneticilerinin de içinde bulunduğu 65 kişinin yakalandığı, Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen 65 şüpheliden 62'sinin tutuklanarak cezaevine konulduğu açıklamada belirtildi.