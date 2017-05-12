İstanbul'daki terör operasyonu'nda 5 kişi tutuklandı

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul, () - Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlar kapsamında ele geçirilen dijital verilerde yapılan incelemelerde isimleri geçen örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik 9 Mayıs günü operasyon düzenlenmişti. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin yaptığı operasyonda 1'i 18 yaşından küçük toplam 10 kişiyi yakalanarak gözaltına alındı. Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne işlemleri tamamlanan 10 şüpheliden 2'si emniyetten serbest bırakıldı. 1'i 18 yaşından küçük toplam 8 kişi adliyeye sevk edildi. 5 kişi çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 1'i 18 yaşından küçük toplam 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

