Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin gözaltına aldığı bir kişi tutuklandı.
Polis, Suriye'de eğitim alarak Türkiye'ye gelen ve eylem hazırlığında olduğu iddia edilen K.Z.'yi 7 Mart'ta gözaltına aldı. Terör örgütü TKEP/L 'ye üyelikten kaydı bulunan K.Z.'nin yakalandığı evde yapılan aramada bir tabanca ele geçirildi. 14 Mart'ta adliyeye sevk edilen K.Z. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
İstanbul'daki terör operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin gözaltına aldığı bir kişi tutuklandı. Polis, Suriye'de eğitim alarak Türkiye'ye gelen ve eylem hazırlığında olduğu iddia edilen K.Z.'yi...
19 Mart 2018 Pazartesi 11:01
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