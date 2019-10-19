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İstanbul'da yakalanan FETÖ'cüler, Bartın'a getirildi
İSTANBUL'da polis ekiplerince yakalanan, FETÖ'nün sözde Bartın il imamı M.Y., eşi ve çocuğu ile Ulus ilçesinin sözde imamı İ.K. ve eşi Bartın'a getirildi. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Savcılığı'nın...
GÜVENLİK 18.10.2019, 23:38
İSTANBUL'da polis ekiplerince yakalanan, FETÖ'nün sözde Bartın il imamı M.Y., eşi ve çocuğu ile Ulus ilçesinin sözde imamı İ.K. ve eşi Bartın'a getirildi.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Savcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü, örgütün Bartın il yapılanmasında sözde il imamı olan ve firari olarak aranan M.Y., eşi H.Y., kızı F.K.Y. ile örgütün sözde Ulus ilçe imamı İ.K. ve eşi R.K.'yı İstanbul'daki gaygubet evine düzenlenen operasyonla yakaladı. 5 kişi akşam saatlerinde Bartın Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Savcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü, örgütün Bartın il yapılanmasında sözde il imamı olan ve firari olarak aranan M.Y., eşi H.Y., kızı F.K.Y. ile örgütün sözde Ulus ilçe imamı İ.K. ve eşi R.K.'yı İstanbul'daki gaygubet evine düzenlenen operasyonla yakaladı. 5 kişi akşam saatlerinde Bartın Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
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