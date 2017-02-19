İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 65 şüpheliden 62'si tutuklandı.
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 65 şüpheliden 62'si tutuklandı.
19 Şubat 2017 Pazar 11:41
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 65 şüpheliden 62'si tutuklandı.
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