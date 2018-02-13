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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul,() İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Narkotik ekipleri tarafından önceden belirlenen isim ve adreslere...

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul,() İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Narkotik ekipleri tarafından önceden belirlenen isim ve adreslere yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sabah saat 05.30 sıralarında başlayan  operasyona Özel Harekat Timleri ve polis helikopteri de destek verdi.
 
OPERASYON ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ YAPILDI
Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda baskın yapılan adreslerden biri de Zeytinburnu ilçesi Seyitnizam Mahallesi Şehit Er Erkan Alyanak Sokak'taki 5 katlı binaydı. Narkotik ekipleri içeride arama yaparken Özel Harekat Timleri'de bina girişinde güvenlik önlemi aldı. Polis helikopteri de operasyon yapılan bölgeye havadan taradı. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan operasyonda aramalar devam ediyor. 
(FOTOĞRAFLI)

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