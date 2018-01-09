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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Ertan KILIÇ-Ozan Ural-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Önceden belirlenen adreslere giren...

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Ertan KILIÇ-Ozan Ural-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Önceden belirlenen adreslere giren ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. 

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa ve Fatih ilçelerinde daha önceden tespit edilmiş 30 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Sabah saat 05.30 sıralarında başlayan operasyonda torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları hedef alındı. Helikopter destekli yapılan operasyona Özel Harekat ekipleri de katıldı.
 
ADRESLERE TEK TEK GİRİLDİ
Narkotik ekipleri daha önce yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde tespit ettikleri 39 şüphelinin kaldığı adresleri tek tek belirledi. Sabah saatlerinde de operasyon başladı. Ekipler belirlenen adreslere girerken bazı şüplelilerin kapıyı açmadıkları görülürken, polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürdü. 

(FOTOĞRAFLI)

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