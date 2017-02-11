İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon (3)

Çağatay KENARLI - Taner YENER - İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL, () KÜÇÜKÇEKMECE'de, çok sayıda polisin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyona çok sayıda polis katıldı. Operasyonun terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik olduğu öğrenildi. Operasyonda 26 iş yerine 10 zırhlı araç ve 60 ekiple baskın yapıldı. Operasyona çevik kuvvet, özel harekat ekipleri destek verirken, polis helikopteri de havadan görüntü desteği sağladı. Baskın yapılan işyerlerinde, kaçak yolarla getirilip satıldığı belirtilen çok sayıda sigaraya el koydu.

Öte yandan, polis bazı işyerlerinde gizli bölmelerde yüklü miktarda para ele geçirdi. Ele geçirilen sigaralar belediyeye ait kamyonetlere yüklenerek emniyete götürüldü. Baskın yapılan işyerleri zabıta ekipleri tarafından tek tek mühürlendi.

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