Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

İstanbul'da taksilere polis denetimi

Sinan BİLGİLİ-Hasan YILDIRIM- Mustafa ÖZDABAK- Özgür EREN/İSTANBUL,() İstanbul polisi 25 ilçede 50 noktada 300 ekibin katılımı ile taksilere yönelik denetim yaptı.  Saat 14.00'da başlayan denetime  25 ilçe emniyet müdürlükleri ile...

İstanbul'da taksilere polis denetimi

Sinan BİLGİLİ-Hasan YILDIRIM- Mustafa ÖZDABAK- Özgür EREN/İSTANBUL,()
İstanbul polisi 25 ilçede 50 noktada 300 ekibin katılımı ile taksilere yönelik denetim yaptı. 
Saat 14.00'da başlayan denetime  25 ilçe emniyet müdürlükleri ile özel harekat, mali suçlarla mücadele, narkotik suçlarla mücadele, önleyici hizmetler ve trafik denetleme şube müdürlüğü personelleri katıldı. 50 noktada 300 ekip ile yapılan denetimlerde taksilere yönelikti. Denetim yapılan yerlerden biri olan Fatih Sahilyolu'nda polis ekipleri  taksileri durdurarak arama yaptı. Sürücü ve yolculara GBT kontrolünün yanı sıra üst araması yaptı. Dedektör köpeği Kuzey de taksilerde arama yaptı.
Denetim noktalarından biri de Şişli Büyükdere Caddesi'ndeydi. Durdurulan taksilerin şoförleri  ile yolculara  GBT yapıldı ve üstleri arandı. Narkotik köpeği Maya da taksilerin içinde ve dışında arama yaptı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği denetimde çok sayıda taksi  denetimden geçirildi.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246