Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı
Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı
Annesini rehin aldı, polis ve yakınlarına tüfekle ateş açtı: 1 yaralı
Annesini rehin aldı, polis ve...
Deniz Bölükbaşı vefat etti
Deniz Bölükbaşı vefat etti
Sivil araca PKK saldırısı: 1 uzman çavuş ve 1 korucu şehit
1 uzman çavuş ve 1...

İstanbul'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İstanbul'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Çeşitli markalarda 251 şişe sahte içki ele geçirildi İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte...

İstanbul'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı


Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İstanbul'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Çeşitli markalarda 251 şişe sahte içki ele geçirildi
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte içki satan kişilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri önceden tespit ettiği şüphelilerin Bakırköy'de olduğunu belirleyerek operasyon düzenledi. Park halindeki bir otomobilde bekleyen Ö.A., S.S. ve S.G. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda çeşitli markalarda 251 şişe sahte içki ele geçirildi. Polis ekipleri şüphelilerin kiraladıkları otomobille sahte içkileri bazı işyerlerine sattığını değerlendiriyor. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre işlem başlatılarak serbest bırakıldı.


(FOTOĞRAF)

 


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314