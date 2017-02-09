İstanbul'da PKK'ya operasyon: 58 gözaltı

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, () İSTANBUL'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 58 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın önümüzdeki günlerde bombalı, silahlı ve molotofkokteyli eylem gerçekleştireceği yönünde gelen istihbaratlar üzerine çalışma başlattı. TEM ekipleri yaptığı çalışmada İstanbul'da 74 adreste 75 şüpheliyi belirledi. Şüphelileri yakalamak için sabah saatlerinde geniş çaplı operasyon düzenleyen TEM Özel Tim ekipleri 58 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1'i kurusıkı 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda mermi ve fişek, 100 gram kokain, 2 litre benzin ve çok sayıda basılı örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.



17 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR



Gözaltına alınan 58 şüpheli sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. TEM ekipleri 17 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam ediyor.

