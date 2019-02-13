İstanbul'da PKK terör örgütüne operasyon: 12 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () TERÖRLE Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 20 adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanma tarihi olan 15 Şubat'ta eylem hazırlığında olduğu belirtildi.

İstanbul Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasının örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanma yıldönümü olan 15 Şubat'ta eylem hazırlığında olduğu tespit etti. TEM ekipleri hakkında gözaltı kararı bulunan 19 kişiyi yakalamak için çeşitli ilçelerde bulunan 20 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 kişi sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. TEM ekipleri, firari 7 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.