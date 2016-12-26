İstanbul'da ölen Kübra, Düzce'de toprağa verildi

İSTANBUL Büyükçekmece'de hastane önüne bırakılan ve doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybeden Düzceli 20 yaşındaki Kübra Hıracı, toprağa verildi.Geçen Cuma günü Büyükçekmece'de özel bir hastanenin önüne bir araçla getirilerek bırakılan Kübra Hıracı, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Vücudunda yara izine rastlanmayan Kübra Hıracı'nın ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülürken, cenazesi ailesine teslim edildi. Kübra Hıracı'nın cenazesi, ailesiyle birlikte yaşadığı Düzce Çamköy Mahallesi'ne getirildi. Çamköy Mahallesi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Diyabet hastası olduğu öğrenilen Kübra Hıracı'nın cenazesine Düzce Genç Diyabetliler Derneği yöneticileri, yakınları ve arkadaşları katıldı. Hıracı'nın cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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