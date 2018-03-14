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İstanbul'da nevruz öncesi terör operasyonu: 5 kişi yakalandı

  Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İstanbul'da nevruz öncesi yapılan terör operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 13 Aralık 2017'de Bahçelievler'de bulunan bomba yüklü...

İstanbul'da nevruz öncesi terör operasyonu: 5 kişi yakalandı

 

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İstanbul'da nevruz öncesi yapılan terör operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 13 Aralık 2017'de Bahçelievler'de bulunan bomba yüklü minibüsle ilgili soruşturmada aranan 'Bırso' kod adlı PKK'lı Gülsüm B. ile irtibatlı şüphelileri tespit etti.
Ekipler, şüphelilerin yaklaşan nevruz öncesinde İstanbul'da bombalı eylem yapma talimatı aldıklarının belirlenmesi üzerine operasyon kararı aldı. TEM Özel Tim ekipleri ve özel harekat polislerinin desteğiyle sabah saatlerinde 6 ilçede bulunan 12 adrese eşzamanlı baskın yapıldı.  Operasyonda N.M.A, K.K., S.Ö., H.K. ve H.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirildi. 5 şüpheli sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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