Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK: Kuzey Irak'ta 3 asker şehit oldu
Kuzey Irak'tan acı haber: 3...
Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur
Akşener: İkinci tura ben kalacağım
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi
Erdoğan'dan Atatürk'ün mirasıyla ilgili açıklama
İstanbul'un Fethi kutlandı

İstanbul'da kaybolan 3 çocuk Tokat'ta bulundu

İSTANBUL'un Avcılar ilçesinde, 4 gün önce kaybolan Batuhan D. (17), Berfin Nazlı B. (13) ve Ömer Berkay B. (14) Tokat’ın Zile ilçesinde bulundu. İstanbul’dan 27 Mayıs'ta Avcılar'daki evlerinden ayrılarak kayıplara karışan Batuhan...

İstanbul'da kaybolan 3 çocuk Tokat'ta bulundu
İSTANBUL'un Avcılar ilçesinde, 4 gün önce kaybolan Batuhan D. (17), Berfin Nazlı B. (13) ve Ömer Berkay B. (14) Tokat’ın Zile ilçesinde bulundu.
İstanbul’dan 27 Mayıs'ta Avcılar'daki evlerinden ayrılarak kayıplara karışan Batuhan D., Berfin Nazlı B. ve Ömer Berkay B.'den aileleri 4 gün boyunca haber alamadı. Polise başvuran aileler, ayrıca bir televizyon kanalındaki programa da giderek yardım istedi. Yapılan araştırma sonucunda kayıp 3 çocuğun kışları İstanbul’da yaşayan, yazları ise Tokat’ın Zile ilçesinde ikamet eden G.Y. (44) isimli kişinin yanına gittikleri öğrenildi. Polis ekiplerince G.Y.'nin yanından alınan çocuklar, Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ailelerin çocukları teslim almak için İstanbul’dan Tokat’a hareket ettikleri öğrenildi. Çocukların ilk ifadelerinde önceden tanıdıkları G.Y.'nin yanına gezmeye geldiklerini söyledikleri öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325