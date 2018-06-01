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İstanbul'da kaybolan 3 çocuk Tokat'ta bulundu (2)

AİLE İÇİ ŞİDDETTEN KAÇMIŞLAR Kayıp çocukların bulunmasıyla ilgili detaylar netleşmeye başladı. İstanbul'da kayıp olarak aranan ve televizyon programında da gündeme gelen çocuklar, saat 16.30 sıralarında Tokat'ın Zile ilçesinde...

İstanbul'da kaybolan 3 çocuk Tokat'ta bulundu (2)

AİLE İÇİ ŞİDDETTEN KAÇMIŞLAR
Kayıp çocukların bulunmasıyla ilgili detaylar netleşmeye başladı. İstanbul'da kayıp olarak aranan ve televizyon programında da gündeme gelen çocuklar, saat 16.30 sıralarında Tokat'ın Zile ilçesinde polisin dikkatini çekti. Polis ekiplerince yapılan GBT sorgulamasında 3 çocuğun kayıp olarak aranan kişiler olduğu tespit edildi. Çocukların verdiği ifadede aile için şiddet nedeni ile evden ayrıldıklarını söyledikleri öğrenildi. Çocukların pazar gecesini İstanbul Haramidere'de bir Cemevi'nde geçirdikleri, salı günü ise Zile'ye otobüs ile geldikleri belirlendi. İfadelerinde Zile'ye İstanbul'dan tanıdıkları kağıt toplayıcılığı yapan Garip Y.'nin (44) yanına geldiklerini anlatan çocuklar, bu sürede başlarına her hangi kötü bir şey gelmediğini anlattı. Berfin Nazlı B. ve Ömer Berkay B. ailelerine teslim edilmek istediklerini belirtirken, Batuhan D. ise bunu kabul etmedi. Turhal ilçesine gönderilen çocukların İstanbul'dan gelen ailelerine teslim edilecekleri öğrenildi.

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