Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kurtulmuş: Türkiye'nin ABD'den çok üst düzey yetkililerle görüşmeleri hayra alamet
FETÖ'yü ve adamlarını iae etmesini...
İçişleri Bakanlığı : Son bir haftada 10 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 10 terörist...
Iğdır'da yolcu otobüsleri çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var
Iğdır'da yolcu otobüsleri çarpıştı, çok...
Diyarbakır'da 80 kilo PETN patlayıcı yakalandı: C4'ten daha etkili
Yatak bazalarına yerleştirilen bombalar ele...

İstanbul'da iki ayrı suç örgütü çökertildi

 İSTANBUL,()-ATAŞEHİR'de 1 kişinin öldürülmesinin de aralarında bulunduğu 17 ayrı suç olayına karıştıkları belirlenen iki ayrı suç örgütü üyesi 23 kişi gözaltına alınırken çok sayıda silah ve çeşitli suç unsurları ele...

İstanbul'da iki ayrı suç örgütü çökertildi

 İSTANBUL,()-ATAŞEHİR'de 1 kişinin öldürülmesinin de aralarında bulunduğu 17 ayrı suç olayına karıştıkları belirlenen iki ayrı suç örgütü üyesi 23 kişi gözaltına alınırken çok sayıda silah ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

İstanbul Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ataşehir'de16 ağustos 2016 tarihinde E.G. adlı kişinin silahla ateş edilerek öldürülmesi olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalarda, Ataşehir ve çevresinde “Kasten Adam Öldürme", “Yağma", “Ateşli Silahla Yaralama", “Tehdit" ve “Mala Zarar Verme" eylemlerini gerçekleştirerek haksız menfaat elde eden iki ayrı silahlı suç örgütü tespit edildi.

17 ayrı suç olayının failleri oldukları tespit edilen iki ayrı suç örgütüne yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, 20 Şubat günü Gaziosmanpaşa, Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir ve Maltepe ile Kocaeli'de 36 adrese Özel Harekat Polisi destekli eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin yakalandığı adreslerde yapılan aramalarda, 12 tabanca, 2 tüfek, 109 fişek, 14 adet av tüfeği kartuşu, 38 senet, 1 kama, 1 kılıç, 1 cop, 1 biber gazı, 2 telsiz, 40 sayfa doküman ve sahte avukatlık yaptığı tespit edilen kişiye ait 1 avukat cübbesi ve avukat kartviziti ele geçirildi.

Emniyete getirilen 23 şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.