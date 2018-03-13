İstanbul'da fidye operasyonu

Ali AKSOYER/İSTANBUL, () İSTANBUL'a kaçak yollarla giriş yaparak Avrupa'ya gitmeye çalışan Pakistan uyruklu Ş.E'yi , kaçırarak Suudi Arabistan'da bulunan ailesinden 50 bin dolar fidye istedikleri iddia edilen 3 kişi yakalandı. Düzenlenen operasyonda zorla bir evde tutulan 18 yaşındaki genç Ş.E. kurtarıldı. Öte yandan Ş.E.'nin Pakistan'da olan bir rütbeli bir polis memurunun attığı mesajla Türk polisine teşekkür ettiği belirtildi.

FİDYE ÖDEMELERİNE RAĞMEN ÇOCUK BIRAKILMAYINCA POLİSE HABER VERDİLER

Esenler'de 22 şubat 2018 tarihinde meydana gelen olayda İstanbul'a yasadışı yollarla geldiği öğrenilen Ş.E adlı genç, yolda silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Polis soruşturmasına göre Ş.E.'nin Suudi Arabistan'da bulunan ağabeyini arayan şüppheliler 50 bin dolar fidye istedi. Aile polise haber vermeden topladığı 6 bin doları şüphelilere gönderdi. Ancak genci bırakmayan zanlılar bir kez daha para istedi. Aile 40 bin lira göndermesine rağmen Ş.E., bırakılmayınca İstanbul'da bulunan bulunan bir akrabalarından yardım istedi.

POLİS BİR GÜNDE YERİNİ BULDU

Cumhuriyet savcılığına 10 Mart 2018 tarihinde başvuran Fahen Babar Kamhnan'ın şikayeti üzerine İstanbul polisi devreye girdi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Rehine Kurtarma ve müzakere timi tarafından başlatılan soruşturmada polis, bir gün içinde zanlıların kimlikleri tespit etti. Pendik'te bir evde kaldığı tespit edilen şüphelilere yönelik 11 Mart 2018 tarihinde operasyon düzenlendi.

BİR ŞÜPHELİ EV ARKADAŞI ÇIKTI

Pendik, Kavaklıpınar mahallesinde bir eve yapılan baskında şüpheliler Pakistan uyruklu Rızvan K.(23) ile, Fuat A.(26) gözaltına alındı. Öte yandan olayla ilgisi olduğu tespit edilen mağdur Ş.E.'nin ev arkadaşı Ashvan A.(25) de yakalandı. Operasyon sırasında şüphelilerin 18 gün rehin tuttukları Ş.E de kurtarıldı. Ş.E.'nin işkence gördüğü ve şüphelilerin cinsel istismarına uğradığı tespit edildi. Ş.E.'nin işlemlerinin tamamlanmasını ardından sınırdışı edileceği belirtildi.

PAKİSTAN POLİSİNDEN TEŞEKKÜR MESAJI GELDİ

Öte yandan operasyonla ilgili Pakistan polisinden, İstanbul polisine teşekkür mesajı geldi. Ş.E.'nin bir akrabası olduğu öğrenilen rütbeli bir Pakistan polisinin attığı mesajda "Herkese iyi görevler ve vazifeler dilerim. Ulkemin kayıp bir vatandaşını kurtarmak adina gösterdiğiniz çaba ve uğraş için, bana gösterdiğiniz sabır ve saygı için, elinizden gelen yardımı esirgemediginiz için, aynı ülkeden olmasak da beni de kendiniz gibi görüp kapılarınızı açtığınız için çok teşekkür ederim. Her ülkenin iyisi kötüsü vardır. Pakistan vatandaşlarını bu şekilde tanıtan insanımız adına sizden özür dilerim. Bizler saygısız insanlar değiliz ama içimizde ister istemez cahil insanlar bulunuyor. İnşallah bir dahakine, daha güzel bir şekilde karşılaşmak ve sizlere gerçek Pakistan insanını göstermek nasip olur" dediği öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan 3 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

(FOTOĞRAF)