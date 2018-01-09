İstanbul'da DHKP-C Operasyonu: 7 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik dün öğle saatlerinde operasyon düzenledi. 8 adreste arama yapan polis ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 2 tabanca, 1 av tüfeği, 1 çalıntı motosiklet ile çok sayıda dijital ve basılı örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı.

(FOTOĞRAFLAR)