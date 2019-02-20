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İstanbul'da "casus kamera" operasyonu

  Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İNTERNET siteleri üzerinden jammer ve takip cihazı ile kalem, küllük, gözlük, araba anahtarı, flash bellek, düğme, çakmak, jöle kutusu ve oda parfümü şekillerinde gizli kamera satan şüpheliye operasyon...

İstanbul'da "casus kamera" operasyonu

 

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İNTERNET siteleri üzerinden jammer ve takip cihazı ile kalem, küllük, gözlük, araba anahtarı, flash bellek, düğme, çakmak, jöle kutusu ve oda parfümü şekillerinde gizli kamera satan şüpheliye operasyon düzenlendi. Yapılan baskında çeşitli türlerde 545 elektronik eşya ele geçirildi. Şüphelinin internet sitesinde 'Gerçek bir ajan olmak sizin elinizde' sloganıyla ürünleri sattığı belirtildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri internet siteleri üzerinden satışı yasak olan gizli kamera ve ses kayıt cihazları satan bir kişiyi belirledi. Polis ekipleri, 11 Şubat'ta Sultangazi'deki iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde şüpheli Y.T. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda jammer adı verilen 24 sinyal bozucu cihaz, 45 takip cihazının da aralarında bulunduğu gözlük, flash bellek, çakmak, kalem, düğme, bileklik, yangın dedektörü, kol saati, masa saati, araba anahtarı, jöle kutusu, oda parfümü ve küllüğe gizlenmiş gizli kameraların da aralarında bulunduğu toplam 545 parça elektronik eşya ele geçirildi. 

80-850 LİRA ARASINDA SATILIYOR
Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Y.T. sorgusunda gizli kamera ve ses kayıt cihazlarını yurtdışından yasadışı yollardan getirdiğini, ürünlerin türüne göre 80 lira ile 850 lira aralığında sattığını söylediği öğrenildi. İddiaya göre kendi internet sitesi de bulunan Y.T.'nin sitesinde 'Gerçek bir ajan olmak sizin elinizde' sloganıyla satış yaptığı ortaya çıktı. Y.T.'ye 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre işlem yapılarak, hakkında adli işlem başlatıldı. 

(FOTOĞRAF)


 

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