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İstanbul'da çalınan otomobiline Adana'da kavuştu

İSTANBUL Büyükçekmece'den çalınıp, plakası ile marka logoları değiştirilen otomobil, Adana'da ele geçirildi. Adana'ya otomobilini almaya gelen Mustafa Özbek (68), "Otomobilin evime giren hırsız tarafından  anahtarı alınarak çalındı....

İstanbul'da çalınan otomobiline Adana'da kavuştu
İSTANBUL Büyükçekmece'den çalınıp, plakası ile marka logoları değiştirilen otomobil, Adana'da ele geçirildi. Adana'ya otomobilini almaya gelen Mustafa Özbek (68), "Otomobilin evime giren hırsız tarafından  anahtarı alınarak çalındı. Ne benzin bırakmışlar ne de gaz" diyerek hırsızlara tepki gösterdi.
12 Nisan'da Büyükçekmece'de Mustafa Özbek'e ait eve giren hırsız, 34 PK 8260 plakalı otomobilinin anahtarını çaldıktan sonra kaçtı. Aradan bir ay geçince Özbek'i takip eden hırsız, hastaneye gitmek için evden ayrılması üzerine park halindeki otomobilini anahtarı ile çalıştırıp çaldı. Evine dönünce otomobilinin çalındığını öğrenen Özbek, polise şikayetçi oldu.
Adana'da D-400 karayolu üzerinde 3 Haziran'da uygulama yapan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 33 EGU 61 plakalı bir otomobil durdurdu. Logosu, modeli ve plakası uyuşmayan otomobil üzerinde şüphe üzerine çalışma başlatan ekipler, şase numarasını sorguladığı otomobilin çalıntı olduğunu anlayınca sürücüsü Mehmet K.'yi (51) gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Mehmet K., otomobili tanımadığı birinden aldığını ve 750 lira karşılığında Adana'ya getirmesinin istendiğini söyledi. Otomobilin çalıntı olduğunu bilmediğini iddia eden Mehmet K., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Fas uyruklu eşi Siham Bouselham (43) ile otomobilini teslim almak için Adana'ya gelen Mustafa Özbek otomobilini yakıtı olmadığı için çalıştıramadı. Özbek, "Otomobilin evime giren hırsız tarafından  anahtarı alınarak çalındı. Ne benzin bırakmışlar ne de gaz" dedi. Özbek, daha sonra emniyet görevlilerinin, yakınlardaki bir akaryakıt istasyonundan aldığı benzinle otomobilini çalıştırdı. Özbek, daha sonra İstanbul'a dönmek üzere yola çıktı.

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