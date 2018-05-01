İstanbul'da 44 kişi gözaltına alındı

Çağatay KENARLI - İstanbul - İSTANBUL'da 1 Mayıs ile ilgili 44 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'den edinilen bilgiye göre Taksim ve Beyoğlu'nda şu ana kadar toplam 44 kişi gözaltına alındı.

01 Mayıs 2018 Salı 13:01