Çağatay KENARLI - İstanbul - İSTANBUL'da 1 Mayıs ile ilgili 44 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü'den edinilen bilgiye göre Taksim ve Beyoğlu'nda şu ana kadar toplam 44 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da 44 kişi gözaltına alındı
Çağatay KENARLI - İstanbul - İSTANBUL'da 1 Mayıs ile ilgili 44 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'den edinilen bilgiye göre Taksim ve Beyoğlu'nda şu ana kadar toplam 44 kişi gözaltına alındı.
01 Mayıs 2018 Salı 13:01
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