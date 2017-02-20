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İstanbul'da 111.5 kilo bomba malzemesi ele geçirildi

DİYARBAKIR'da 2 gün önce PKK'ya yönelik 85 kilo 550 gram plastik patlayıcının ele geçirildiği operasyonla ilgili firari olarak aranan E.B ile bağlantılı İstanbul'daki 7 adreste yapılan operasyonda 111 kilo 433...

İstanbul'da 111.5 kilo bomba malzemesi ele geçirildi

DİYARBAKIR'da 2 gün önce PKK'ya yönelik 85 kilo 550 gram plastik patlayıcının ele geçirildiği operasyonla ilgili firari olarak aranan E.B ile bağlantılı İstanbul'daki 7 adreste yapılan operasyonda 111 kilo 433 gram bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. M.E.T adlı bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Diyarbakır'da 18 Şubat 2017 tarihinde 85 kilo 550 gram plastik patlayıcının ele geçtiği operasyonla ilgili firari olarak aranan E.B. ile bağlantılı İstanbul'da 7 adres belirlendi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen bu adreslere operasyon düzenledi. Terör örgütü PKK üyesi M.E.T gözaltına alınırken yapılan aramada, 81 kilo 83 gram amonyum nitrat, 19 kilo 46 gram TNT, 10 kilo 75 gram alüminyum tozu olmak üzere toplam 111 kilo 433 gram bomba yapımında kullanılan malzeme, 1 tabanca, 21 mermi, örgütsel dokümanlar ve dijital malzemeler ele geçirildi. M.E.T sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ele geçen bomba malzemeleri de incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı'na teslim edildi.

(FOTOĞRAF)

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