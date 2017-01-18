İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hareketlilik (2)

Arzu KAYA - Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, ()Anadolu Adliyesi personel girişi kapısında şüpheli çanta bulundu. Uzman polisler inceleme yaptı ve çantada kontrollü patlama yapıldı. Çantada kayda değer bir bulguya rastlanmadı.
(FOTOĞRAF)
Arzu KAYA - Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, ()Anadolu Adliyesi personel girişi kapısında şüpheli çanta bulundu. Uzman polisler inceleme yaptı ve çantada kontrollü patlama yapıldı. Çantada kayda değer bir...
18 Ocak 2017 Çarşamba 10:33
Arzu KAYA - Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, ()Anadolu Adliyesi personel girişi kapısında şüpheli çanta bulundu. Uzman polisler inceleme yaptı ve çantada kontrollü patlama yapıldı. Çantada kayda değer bir bulguya rastlanmadı.
(FOTOĞRAF)
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:33
|08:17
|13:25
|15:55
|18:15
|19:46