İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hareketlilik (1)

Arzu KAYA - Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, () Anadolu Adliyesi personel girişi kapısında şüpheli bulgu nedeniyle uzman polisler inleme yapıyor.
Arzu KAYA - Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, () Anadolu Adliyesi personel girişi kapısında şüpheli bulgu nedeniyle uzman polisler inleme yapıyor.
18 Ocak 2017 Çarşamba 09:52
Arzu KAYA - Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, () Anadolu Adliyesi personel girişi kapısında şüpheli bulgu nedeniyle uzman polisler inleme yapıyor.
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