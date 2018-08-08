İşportacının katili komşusu çıktı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da, işportacı İsa Billor'u (63) sokak ortasında tabancayla vurarak, öldürüp kaçtıktan sonra polis tarafından yakalanan Polat Aslıvar'ın (42), Billor'un komşusu olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Polat Aslıvar ile ona yardım eden Soner Kıvrak (24), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aslıvar'ın, ifadesinde, Billor'u eşini rahatsız ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Cinayetin ise Polat Aslıvar'ın kardeşi Bektaş Aslıvar'ın öldürüldüğü silahlı kavgaya, İsa Billor'un kardeşi Ali Billor'un da karışması nedeniyle işlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

​Olay, 6 Ağustos Pazartesi günü, Selçuklu ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi Yahya Çavuş Caddesi'nde meydana geldi. İşportada kıyafet satan İsa Billor'un yanına, kimliği belirsiz kişi yaklaştı. Belinden tabanca çıkaran saldırgan, henüz belirlenemeyen nedenle Billor'a ateş etti. Vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Billor, kanlar içinde yere yığıldı. Silahlı saldırgan, olay yerinden kaçarken, çevredekiler Billor için sağlık ekibi çağırdı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Billor'u ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırdı. İsa Billor, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KARDEŞİ SİLAHLI KAVGADA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Polis, İsa Billor'u öldürmek üzere belinden tabancayı çıkarırken görüntüsü, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İsa Billor'u tabancayla vurarak, öldüren kişinin, komşusu Polat Aslıvar olduğunu belirledi. Aslıvar'ın, saldırının ardından kendisi için bekletilen motosiklete binip, kaçtığı saptandı. Araştırmayı derinleştiren ekipler, 3 çocuk sahibi işsiz Polat Aslıvar'ın, 9 Nisan günü, komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bacağından, oğlu Nizamettin'in de (16) karnından vurularak yaralandığını, kardeşi Bektaş Aslıvar'ı (19) da başından vurulması sonucu kaybettiğini belirledi. Silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan Kazım Uzundere (32) ve Güven Yandıateş'in (34) tutuklandığı, İsa Billor'un kardeşi Ali Billor'un da serbest bırakıldığı saptandı. İsa Billor'un, kardeşinin serbest kalması nedeniyle öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, Polat Aslıvar ile saldırının ardından kaçmasına yardımcı olan Soner Kıvrak'ı saklandıkları evde yakalayıp, gözaltına aldı.

Polat Aslıvar’ın, ilk ifadesinde, İsa Billor'u eşini rahatsız ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Polat Aslıvar ve Soner Kıvrak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.



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