Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YSK Başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı
YSK açıkladı: Erdoğan 26 milyon...
Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak
Süper Lig fikstür çekimi 9...
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi zorunlu hale getirdi
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi...
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun zaman mı?
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun...

Isparta merkezli FETÖ operasyonu: 33 gözaltı

ISPARTA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik 16 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 33 kişi gözaltına alındı. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü...

Isparta merkezli FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
ISPARTA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik 16 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 33 kişi gözaltına alındı.
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 ilde sabaha karşı eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskında, hakkında yakalama kararı bulunan 33 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları için Isparta'ya getirileceği belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325