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Isparta merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 18 muvazzaf asker gözaltına alındı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA merkezli 16 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 18 muvazzaf asker gözaltına alındı. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanması' ile...

Isparta merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 18 muvazzaf asker gözaltına alındı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA merkezli 16 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 18 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanması' ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda  Isparta Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 Mayıs günü operasyon yaptı. Isparta merkezli 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 yüzbaşı, 9 astsubay, 4 uzman çavuş ve 3 uzman erbaş gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 18 muvazzaf asker, sorgulanmak üzere Isparta TEM Şubesi'ne  götürülürken, haklarında gözaltı kararı bulunan 5 şüphelinin yakalaması için operasyon devam ediyor.

 

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