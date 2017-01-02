Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ünlü işadamının kızı da saldırıda öldü
Lübnan heyeti Reiana saldırısı için...
'Adli Google' hayata geçti
'Adli Google' hayata geçti
Rus diplomatlar Washington’u terk etti
Rus diplomatlar Washington’u terk etti
Yeni yıla dolar 3.54, euro da 3.72 liranın üzerinde başladı
Yeni yıla dolar 3.54, euro...

Isparta İŞKUR Müdürü FETÖ'den açığa alındı

TÜRKİYE İş Kurumu (İŞKUR) Isparta İl Müdürü Hüseyin Ergin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı. Isparta'da 2011 yılından bu yana İŞKUR İl Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Ergin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında...

Isparta İŞKUR Müdürü FETÖ'den açığa alındı
TÜRKİYE İş Kurumu (İŞKUR) Isparta İl Müdürü Hüseyin Ergin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı.
Isparta'da 2011 yılından bu yana İŞKUR İl Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Ergin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındı. Müdür Ergin bu sabah görevi bıraktı.

FOTOĞRAFLI
  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55