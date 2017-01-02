Isparta İŞKUR Müdürü FETÖ'den açığa alındı

Isparta'da 2011 yılından bu yana İŞKUR İl Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Ergin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındı. Müdür Ergin bu sabah görevi bıraktı.
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TÜRKİYE İş Kurumu (İŞKUR) Isparta İl Müdürü Hüseyin Ergin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı. Isparta'da 2011 yılından bu yana İŞKUR İl Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Ergin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında...
02 Ocak 2017 Pazartesi 16:49
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