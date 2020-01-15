Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 29 yaralı (3)

İZNE GİDİYORDU

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda Fahrettin Yazar'ın kullandığı otobüsün takla atarak devrildiği kazada, aracın altında kalarak ağır yaralanan Enes T., Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleden sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Vatani görevini yaptığı Iğdır'dan Muğla'ya izne gittiği belirtilen Enes T., ameliyata alındı.

Kazadan yaralı kurtulan Eren Ç. ise cep telefonuna gelen mesajla uyandığını belirterek, "Mesajı okuduktan sonra yeniden uyumak için gözlerimi kapattım. Birkaç saniye sonra araç takla attı. Sonra yan yatarak durdu. Kendi çabalarımla çıkmaya çalıştım. Daha sonra yanımdaki arkadaşımı kurtarmak için uğraştım. Etraf kan revan içindeydi" dedi.

Diğer yandan Şarkikaraağaç İlçe Emniyet Müdürü Metin Özdemir de hastanedeki yaralıları ziyaret ederek sağlık durumları ve kaza hakkında bilgi aldı.



