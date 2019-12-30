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Isparta'da yolcu minibüsü devrildi: 16 yaralı
ISPARTA'da yolcu minibüsünün refüje devrildiği kazada 16 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sonrası yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza, saat 17.00 sıralarında, Isparta- İstanbul karayolunun Süleyman...
GÜVENLİK 30.12.2019, 17:45
ISPARTA'da yolcu minibüsünün refüje devrildiği kazada 16 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sonrası yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Kaza, saat 17.00 sıralarında, Isparta- İstanbul karayolunun Süleyman Demirel Üniversitesi Yerleşkesi yakınlarındaki Göltaş rampalarında meydana geldi. Uluborlu ilçesi ile Isparta arasında yolcu taşımacılığı yapan 32 UC 005 plakalı minibüs, kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine, savrulup, refüje devrildi. Kazada minibüste bulunan 16 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, polis ve jandarma sevk edildi. Minibüsün içindeki yaralılar havalandırma pencerelerinden çıkarılarak ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Isparta'daki çeşitli hastanelere götürüldü. Sağlık ekiplerinin hastanelere ulaşabilmesi için polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaza, saat 17.00 sıralarında, Isparta- İstanbul karayolunun Süleyman Demirel Üniversitesi Yerleşkesi yakınlarındaki Göltaş rampalarında meydana geldi. Uluborlu ilçesi ile Isparta arasında yolcu taşımacılığı yapan 32 UC 005 plakalı minibüs, kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine, savrulup, refüje devrildi. Kazada minibüste bulunan 16 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, polis ve jandarma sevk edildi. Minibüsün içindeki yaralılar havalandırma pencerelerinden çıkarılarak ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Isparta'daki çeşitli hastanelere götürüldü. Sağlık ekiplerinin hastanelere ulaşabilmesi için polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.
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