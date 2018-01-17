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Isparta'da şehit olan 3 askerin cenazesi Eskişehir'e gönderildi

Isparta’nın Yalvaç İlçesi’ne bağlı Yukarıkaşıkara Köyü ile Kırkbaş Köyü arasındaki Hodulluca dağlık mevkiinde düşen askeri nakliye uçağında şehit düşen Hava Pilot Binbaşı Ümit...

Isparta'da şehit olan 3 askerin cenazesi Eskişehir'e gönderildi

ŞEHİT CENAZELERİ ESKİŞEHİR’E UĞURLANDI

Isparta’nın Yalvaç İlçesi’ne bağlı Yukarıkaşıkara Köyü ile Kırkbaş Köyü arasındaki Hodulluca dağlık mevkiinde düşen askeri nakliye uçağında şehit düşen Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ve Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı’nın Türk bayraklarına sarılı naaşları, Yalvaç Devlet Hastanesi morgundan alındı. Türk bayraklarının asıldığı 112 ambulanslarına konulan şehit naaşları, yüzlerce Yalvaçlının da eşlik ettiği konvoyla Yalvaç Stadyumu’na götürüldü. Siren sesleri eşliğinde uğurlanan şehitlerin cenazeleri askeri helikopterle Eskişehir’e gönderildi. 

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