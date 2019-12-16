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Isparta'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
ISPARTA'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 11.00 sıralarında Isparta Ekonomi Kampüsü arkasında bulunan ve yeni açılan yolda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz açıklanmayan 32 FD 717 plakalı otomobil,...
GÜVENLİK 16.12.2019, 15:09
ISPARTA'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Isparta Ekonomi Kampüsü arkasında bulunan ve yeni açılan yolda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz açıklanmayan 32 FD 717 plakalı otomobil, ana caddeye çıktığı sırada Enes Kandemir'in kullandığı 07 ENS 24 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Enes Kandemir ile aynı araçta bulunan Tolgahan Küçük, Bilal Bila ile diğer aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Özel Meddem Hastanesi ve SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçların büyük çapta hasar gördüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Isparta Ekonomi Kampüsü arkasında bulunan ve yeni açılan yolda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz açıklanmayan 32 FD 717 plakalı otomobil, ana caddeye çıktığı sırada Enes Kandemir'in kullandığı 07 ENS 24 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Enes Kandemir ile aynı araçta bulunan Tolgahan Küçük, Bilal Bila ile diğer aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Özel Meddem Hastanesi ve SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçların büyük çapta hasar gördüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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