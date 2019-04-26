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Isparta'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

ISPARTA'da, karşı yönlerden gelen kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 18.00 sıralarında Isparta- Antalya karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Isparta'dan Antalya yönüne giden Veysel G. yönetimindeki 07...

Isparta'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
ISPARTA'da, karşı yönlerden gelen kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Isparta- Antalya karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Isparta'dan Antalya yönüne giden Veysel G. yönetimindeki 07 NOS 02 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Murat S. yönetimindeki 07 ZH 177 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada sürücüler Veysel G. ve Murat S. ile otomobildeki İbrahim T., Orkun A. ve Hande K. yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, Isparta'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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