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Isparta'da FETÖ operasyonu: 14 tutuklama

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik 16 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı.  Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin...

Isparta'da FETÖ operasyonu: 14 tutuklama

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik 16 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı. 
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında, hakkında yakalama kararı bulunan 30 şüpheliden 27'si gözaltına alındı. 
Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 24'sü adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüphelinin sorgusu sürüyor. Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

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