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Isparta'da FETÖ'den 9 tutuklama

ISPARTA merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında Isparta'daki Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) İl Müdürü Hüseyin Ergin'in de bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından...

Isparta'da FETÖ'den 9 tutuklama
ISPARTA merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında Isparta'daki Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) İl Müdürü Hüseyin Ergin'in de bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı.
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Isparta merkezli 16 ilde operasyon başlatıldı. Geçen hafta perşembe Isparta, Adana, Denizli, Burdur, Gaziantep, Antalya, Kütahya, Amasya ve İzmir'de eş zamanlı baskınlarda, aralarında 2 Ocak'ta açığa alınan Isparta İş-Kur İl Müdürü Hüseyin Ergin'in de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 7 ilde ise 33 şüphelinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü belirtildi.
Şüphelilerin FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı, Bank Asya'daki hesaplarından 17-25 Aralık 2013 tarihinden sonra 22 milyon 443 bin TL, 1 milyon 154 bin dolar, 11 bin Euro ile 22 kilo altın hareketi tespit edildiği belirtildi.
Gözaltına alınan 22 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Aralarında Hüseyin Ergin'in de bulunduğu 9 şüpheli tutuklanırken, 7'si adli kontrollü olmak üzere 13 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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