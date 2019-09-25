Isparta'da eski meclis üyesi motosiklet kazasında öldü

ISPARTA'da motosikletiyle kaza yapan MHP eski İl Genel Meclisi üyesi Cafer Tayyar Bedir, yaşamını yitirdi.

Kaza, dün Yenişarbademli-Şarkikaraağaç karayolunun Pınarbaşı mevkiinde meydana geldi. MHP eski İl Genel Meclis üyesi Cafer Tayyar Bedir'in kullandığı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yola savrulan Cafer Tayyar Bedir ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Cafer Tayyar Bedir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Başında kask olmadığı öğrenilen Bedir'in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi morguna konuldu. Cafer Tayyar Bedir'in 2004-2009 döneminde MHP İl Genel Meclis üyeliği yaptığı öğrenildi.

