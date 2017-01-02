Isparta'da 9 sanıklı FETÖ davası başladı

ISPARTA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) eski Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 9 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıkların savunma yaptığı ilk duruşmada 1 sanık, tahliye edildi.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak haklarında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan Isparta 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan BAKA eski Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, BAKA Isparta Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Ali Galip Bilgili, BAKA Stratejik Yönetim ve Koordinasyon Birim Başkanı Lokman Pehlivan, İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı Kamil Deniz Demirbaş, Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi Uzmanı Muhammed Muhsin Vural, İç Denetçi Özer Metin ile tutuksuz sanıklar Bayram Altıntaş, Mehmet Candan ve Sadettin Dikmen'in yargılanmasına başlandı.

SOLOTÜRK FOTOĞRAFLARI SORULDU

Hacı Mustafa Yazıcı başkanlığındaki duruşmada iddianame okundu ve tutuklu sanıkların savunmalarına geçildi. Mehmet Sırrı Özen, 18 ay boyunca BAKA'da genel sekreter olarak görev yaptığını belirterek, FETÖ/PDY'nin herhangi bir toplantısına katılmadığını söyledi. İddianamede yer alan ve darbe girişimi sırasında 'SOLOTÜRK' ile çekilmiş fotoğraf ve görüntüleri facebooktaki kişisel hesabından paylaşmasına ilişkin Özen, özel bir uçuş okulunda öğrenci olduğunu ve 13 Temmuz'da SOLOTÜRK'ün gösteri için Antalya'ya geldiğini kaydetti. Onları ziyarete gittiğini ve uçakla video ve fotoğraf çektirdiğini anlatan Özen, bu fotoğraf ve görüntüleri de 'whatsapp'tan arkadaşlarına gönderdiğini belirtti. Özen, "Onlar bu görüntüleri kendi sosyal paylaşım sitelerinde paylaşınca ben de kendi sayfamdan paylaştım. Bu paylaşımdan 'darbeyi biliyordu' yorumlarında bulundular, bu doğru değildir" dedi.

"MAKALEYİ AÇTIM, PAYLAŞMADIM"

Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, Mehmet Sırrı Özen'e sosyal paylaşım sitesinde Martin Luther King ile FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i karşılaştıran bir makaleyi paylaşıp paylaşmadığını sordu. Özen, makaleyi bir arkadaşının paylaştığını belirterek, incelemek için açtığını, paylaşmadığını, paylaşmışsa da yanlışlıkla yaptığını öne sürdü. İddianamede yer alan 'BAKA'daki FETÖ yapılanmasını yok etmek için göreve geldiği' yönündeki ifadelere karşı açıklama yapan Özen, göreve geldikten sonra gözlem yapmaya başladığını ancak emniyetten ve MİT'ten kendisine herhangi bir şey gelmediğini anlattı.

"SOHBETLERE KATILTIM"

Tutuklu sanık Lokman Pehlivan, FETÖ/PDY'nin sohbetlerine katılmadığını söyledi. Örgüt adına para almadığını savunan Pehlivan, yurtdışı gezilere BAKA görevlisi olarak katıldığını kaydetti. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda kendisine ait evde ele geçirilen 1 doların sorulması üzerine ise Pehlivan, düğünden arkadaşı tarafından hatıra kalması amacıyla kendisine verildiğini söyledi. İddianamede kendisinin gizli haberleşme programı kırmızı derece 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirtilen Pehlivan, 'ByLock' kullanmadığını iddia etti.

Ali Galip Bilgili de savunmasında, örgütün sohbetlerine katıldığını ancak 17- 25 Aralık sürecinden sonra katılmayı bıraktığını söyledi. Bilgili, FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklu bulunan işadamlarıyla ise iş görüştüğünü kaydetti. Bilgili, daha önce FETÖ/PDY'nin okullarında matematik öğretmeni olarak görev yapıp yapmadığına ilişkin soruya ise "Evet, yaptım" yanıtını verdi.

1'İ SERBEST BIRAKILDI

Duruşmada söz alan diğer sanıklar da suçlamaları reddetti. Savunmaların ardından mahkeme heyeti İç Denetçi Özer Metin'in tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.