Isparta'da 5 sanıklı FETÖ iddianamesi kabul edildi

Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, () - ISPARTA'da eski Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Muhammet Arabacı'nın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 5 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi. Şüpheliler nisan ayında başlayacak davada 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından yargılanacak.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Isparta AFAD müdürüyken 12 Ağustos'ta tutuklanan Muhammet Arabacı ile aynı kurumda görevliyken 14 Ağustos'ta tutuklanan Yakup Veysel Coşgun ve aynı kurumda çalışan tutuksuz O.D., Y.U. ve R.K. hakkında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin hazırlanan iddianame, Isparta 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede, tutuklu sanık Muhammet Arabacı'nın darbe girişimi gecesi verilen talimatlara uygun hareket etmediği gerekçesiyle valilik tarafından görevden alındığı belirtildi. İddianamede, AFAD'da görevli M.K.'nin 15 Temmuz gecesi kurumda yaşananlara ilişkin ifadeleri yer aldı. O gece nöbetçiyken kuruma gelen bir polisin araçların yarısının Atabey kavşağına yarısının da havalimanına gönderilmesi yönünde vali beyin talimatı olduğunu söylediğini anlatan M.K., Müdür Muhammet Arabacı'nın havalimanı yolunda araçları durdurarak başkanlıktan mesaj geldiğini ve 'geri dön' talimatı verdiğini, gitmek isteyen personele de engel olduğunu öğrendiğini söyledi. M.K.'nin, Muhammet Arabacı'nın 15 Temmuz akşamı darbe girişimine karşı alınan tedbirlerle ilgili sergilediği tutum ve davranışlarda paralel yapıya açıkça hizmet ettiğini düşündüğü yönündeki ifadeleri iddianameye yansıdı.

Aynı kurumda görevli M.Ç.'nin iddianamedeki ifadelerinde, tutuksuz sanık O.D.'nin darbe gecesi kendilerine, "Bu böyle olmaz, vatandaş neden sokağa çıktı, neden bu işlere müdahil oluyor, tankların ve askerin önüne neden vatandaş çıkıyor, neden vatandaş sokağa dökülüyor" dediğine yer verilirken, Yakup Veysel Coşgun'un ise FETÖ/PDY üyesi olduğunu bildiği, 17-25 Aralık sonrasında da örgütün içinde olduğu ve bu durumu aleni şekilde ifade ettiğine yönelik söylemleri yer aldı.

İddianamede, kurum çalışanlarının Arabacı'yı kendini gizleyen bir FETÖ'cü olarak nitelendirdiği, Yakup Veysel Coşgun'un ise Fethullah Gülen'e 'Fetoş' diyen bir çalışana tepki gösterdiğine yönelik tanık ifadelerine yer verildi. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sorgulamada şüpheli Y.U.'nun şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu, diğer şüpheliler R.K. ve O.D.'nin ise Y.U. ile yoğun irtibatlı olduğu belirtildi.

İddianamede; sanıkların FETÖ/PDY üyesi olduğu ve örgütün 15 Temmuz'da gerçekleştirmeye çalıştığı darbe teşebbüsüne örgütsel faaliyetler çerçevesinde iştirak ettiği, valilik makamınca verilen emirlere uygun davranmayarak bu tutum içerisinde oldukları, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçunu işledikleri, üyesi oldukları silahlı terör örgütü bünyesinde örgüt lideri olan Fethullah Gülen'in emir ve talimatları doğrultusunda birlikte hareket ettiklerinin anlaşıldığı belirtilerek, 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına 5 Nisan'da başlanacak.

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