Isparta'da 448 tarihi eser ele geçirildi

ISPARTA'nın Senirkent ilçesinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 448 tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine elinde bulunan tarihi eserleri satmak üzere olduğunu belirlediği A.M. ve M.M.'yi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 445 adet sikke ile 3 adet metal obje olmak üzere 448 parça tarihi eser ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, tarihi eserlere ise el konuldu.



