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Isparta'da 27 sanıklı darbe girişimi iddianamesi kabul edildi

Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, () - ISPARTA'da 12'si tutuklu 27 sanık hakkında, 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde kullanılmak üzere 700 Harbiyeliyi Ankara'ya götürmeye çalıştığı iddiasıyla hazırlanan iddianame, Isparta 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi...

Isparta'da 27 sanıklı darbe girişimi iddianamesi kabul edildi

Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, () - ISPARTA'da 12'si tutuklu 27 sanık hakkında, 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde kullanılmak üzere 700 Harbiyeliyi Ankara'ya götürmeye çalıştığı iddiasıyla hazırlanan iddianame, Isparta 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Isparta Cumhuriyet Savcısı Üzeyir Sarı'nın, 15 Temmuz gecesi Isparta'daki 700 Harbiyelinin Ankara'ya götürülmek istenmesine ilişkin 12'si tutuklu 27 sanık hakkında hazırladığı 138 sayfalık ikinci iddianame Isparta 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Eski Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı tutuklu Tümgeneral Metin Akkaya'nın bir numaralı, eski Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Kurmay Başkanı tutuklu Kurmay Albay Devran Çetinkaya'nın ise iki numaralı sanık olduğu iddianamede; sanıkların 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlarından cezalandırılması talep edildi.
İddianamede, şüphelilerin Harbiyelileri Ankara'ya sevk etmeye çalışarak neye hizmet ettiklerini çok iyi bildikleri belirtilirken, "Öğrencilerin Ankara'ya götürülme gerekçesinin bu öğrencileri darbe teşebbüsünde kullanmak olduğu anlaşılmaktadır" denildi.

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