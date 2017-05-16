Isparta'da 27 sanıklı darbe girişimi davası başladı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde kullanılmak üzere 700 Harbiyeliyi Ankara'ya götürmeye çalışmakla suçlanan 12'si tutuklu 27 sanığın yargılandığı dava başladı.

Isparta 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde eski Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tümgeneral Metin Akkaya'nın da aralarında bulunduğu 27 sanığın yargılanmasına başlandı. Adalet Sarayı'nın konferans salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Metin Akkaya, eski Kurmay Başkanı Albay Devran Çetinkaya, eski Bölük Komutanı Yüzbaşı Salih Kolcu, eski Personel Şube Müdürü Ali Akpınar SEGBİS ile katıldı. 8 tutuklu sanık ile diğer tutuksuz sanıklar ise mahkemede hazır bulundu.

ÜNİVORMADAKİ F SERİ 1 DOLAR SORULDU

Duruşmada savunma yapan dönemin tabur komutanı ve darbe girişimi gecesinde merkezde nöbetçi amir olan tutuklu sanık eski Yarbay Mustafa Kayar, suçlamaları kabul etmedi. Kayar, 15 Temmuz gecesi Kurmay Başkanı Albay Devran Çetinkaya'nın kendisine güvenlik nedeniyle Harbiyelilerin toplatılması ve Ankara'ya gönderilmesi talimatı verdiğini belirterek, darbecilere destek için yapıldığını bilmediğini kaydetti. Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, Kayar'a savunmasının ardından üniforması imha edildiği sırada cebinden çıkan 'F' serisi 1 doları sordu. Kayar, F serisi 1 doların kendisine ait olmadığını söyledi. Paranın defterin içine nasıl girdiğini de bilmediğini anlattı.

Mahkeme Başkanı Yazıcı, Kayar'a, eşinin FETÖ/PDY'den ihraç edildiğini, tutuklandığını ve tutuklanma gerekçesini de sordu. Kayar'ın "Bilmiyorum" demesi üzerine Yazıcı, "İnsan eşinin neden tutuklandığını bilmez mi?" dedi.

'ANKARA'DA SIKINTILI DURUM VAR'

Tabur komutanı olan tutuklu sanık eski binbaşı Gökhan Açıkgöz de duruşmada savunma yaptı. Harbiyelilerin 15 Temmuz gecesi daha önceden planlanmış olan 32 kilometrelik yürüyüşü olduğunu belirten Açıkgöz, 15 Temmuz saat 20.00 sıralarında Albay Enver Topal'ın kendisini aradığını, bu yürüyüşün iptal edilerek öğrencilerin komutanlığına dönmesi ve ardından da Ankara'ya gönderilmesi talimatını verdiğini kaydetti. Açıkgöz, daha sonra öğrencilerin yürüyüşünü iptal ederek, komutanlığa döndükten sonra tutuklu sanık Devran Çetinkaya ile görüştüğünden bahsetti. Çetinkaya'nın "Ankara'da sıkıntılı durum var. Tüm Harbiyeli öğrencileri Ankara'ya göndereceğiz" dediğini de anlatan Açıkgöz, öğrencilerin komutanlığa gelme emrini verdiğini kaydetti.

Sanıkların 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlarından cezalandırılmasının talep edildiği duruşma yarına ertelendi.