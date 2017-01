Isparta'da 130 sanıklı FETÖ/PDY davasında tanıklar dinleniyor

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da geçen yıl mart ayında başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Fethullah Gülen ile eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, eski Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan İbicioğlu'nun da aralarında bulunduğu 130 sanıklı davaya tanıkların dinlenmesiyle devam edildi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen mart ayında başlatılan FETÖ/PDY operasyonunun ardından haklarında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'hukuka aykırı kişisel verileri kaydetme', 'şantaj', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'resmi belgede sahtecilik', 'zimmet', 'icbar suretiyle irtikap', 'görevi kötüye kullanma', '6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçlamalarıyla dava açılan 48'i tutuklu, 76'sı tutuksuz, Fethullah Gülen ile birlikte 6'sı firari toplam 130 sanığın yargılanmasına bugün de devam edildi.

Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmada tanıklık yapan A.S., 2005 yılında SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde radyoloji teknikeri olarak göreve başladığını , hastanede kendisini örgütün toplantılarına davet ettiklerini ve toplantılarda FETÖ/PDY'nin elebaşı Fethullah Gülen'e ait kitapların okunduğunu söyledi. Toplantı sonrasında ise bir kutu konularak 'himmet' adı altında para istendiğini belirten A.S., "Hiç para vermedim. Kurban Bayramı öncesi peygamberimizin adına kesilecek kurban için bizden para istediler. Ben de para verememekten dolayı bir eziklik oluştuğu için bir daha toplantılarına gitmedim" dedi.

O dönem Zaman Gazetesi'ne abone olmasının da istendiğini belirten A.S., toplantılara gitmeyi bırakmasından sonra doğum izin aldığını, o dönemde sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Tanık S.E., tutuklu sanık Sedat Uçar'ın daveti üzerine örgütün toplantılarına katıldığını, daha sonra Uçar'ın yardımıyla eşinin hastanede radyoloji teknikeri olarak göreve başladığını anlattı. Bir süre sonra Uçar'ın eşinin maaşının yarısını 'himmet' olarak istediğini kaydeden, buna karşı çıktığı için toplantılara katılmadığını belirten S.E., örgütten bazı kişilerin "Bir kişi yüzünden cemaate küsülür mü?" diyerek toplantılara tekrar davet ettiğini ama geri çevirdiğini aktardı.

Tanık ifadelerinin ardından Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, sanıkların Bank Asya'ya ait hesap hareketlerini okudu. Yazıcı, 17-25 Aralık sürecinden sonra sanıkların bankadaki hesap hareketlerinin devam ettiğini belirtti.

Duruşma yarına ertelendi.