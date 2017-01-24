İsmail Cem mezarı başında anıldı

İhsan YALÇIN/İSTANBUL,() Eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem ölümünün 10. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı.



2007 yılında vefat eden eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem için kabri başında düzenlenen törene Cem'in eşi Elçin Cem, oğlu Kerim Cem, kızı İpek Cem Taha ile eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve partililer katıldı. Anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Okunan duaların ardından Ercan Karakaş kısa bir konuşma yaptı.



"SEVİLEN BİR İNSAN OLMASI BİZİM İÇİN İFTİHAR NEDENİ"



İsmail Cem'in oğlu Kerim Cem ise törene katılanlara teşekkür ederek, "Bugün babam rahmetli İsmail Cem'in 10. ölüm yıldönümüydü. Her zaman olduğu gibi dostlarımız bizi yalnız bırakmadılar. Bu kadar zaman geçmesine rağmen toplum tarafından sevilen bir insan olması bizim için bir iftihar kaynağı" dedi.

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