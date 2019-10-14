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İşlettiği kahve önünde intihar etti

Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), ()- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde Murat G. (48), işlettiği kahvenin sundurmasına bağladığı iple kendini asarak, yaşamına son verdi. Olay, kırsal Zeytinliova Mahallesi'ndeki kahvehane önünde meydana...

GÜVENLİK 14.10.2019, 15:13
İşlettiği kahve önünde intihar etti

Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), ()- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde Murat G. (48), işlettiği kahvenin sundurmasına bağladığı iple kendini asarak, yaşamına son verdi.
Olay, kırsal Zeytinliova Mahallesi'ndeki kahvehane önünde meydana geldi.  2 çocuk babası Murat G., bugün saat 05.00 sıralarında, mahalleli tarafından işletttiği kahvenin sundurmasına asılı halde bulundu. Mahalle sakinleri durumu jandarmaya bildirdi. Eşinden 3 yıl önce boşandığı ve bir süredir psikoljik sorunları bulunduğu öğrenilen Murat G.'nin cesedi, savcı ve jandarmanın yaptığı inceleme sonunda otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma sürüyor.

 

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